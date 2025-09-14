Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, öğrencilerine sadece eğitim değil aynı zamanda mezuniyet sonrası güçlü bir kariyer fırsatı da sağlıyor.

Fakülte bünyesindeki önlisans programlarını tamamlayan öğrenciler, tekniker ünvanı alarak iş hayatına donanımlı bir şekilde adım atma imkânı buluyor. Özellikle sağlık alanında eğitim almak isteyen öğrenciler için eğitim veren Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ve Yaşlı Bakımı programları mezunlarına "Sağlık Teknikeri" ünvanı kazandırıyor. Bu programlardan mezun olan öğrenciler; hastanelerde, özel sağlık kurumlarında, bakım merkezlerinde ve çeşitli sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda görev alabiliyor.

Sağlık alanının yanı sıra farklı sektörlerde de tekniker unvanıyla iş bulma imkanı oldukça geniş. Açıköğretim Fakültesi çatısı altında yer alan Acil Durum ve Afet Yönetimi, Aşçılık, Bilgisayar Programcılığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, İş Sağlığı ve Güvenliği, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Tarım Teknolojisi ile Web Tasarımı ve Kodlama programlarından mezun olan öğrenciler, "Tekniker" ünvanı ile sektörde çalışabiliyor.

Öğrenciler mezun olduğunda istihdam oluyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Açıköğretim Fakültesi’nin sunduğu bu imkanların öğrenciler için büyük avantaj olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Üniversite olarak öğrencilerimizin sadece akademik bilgiye değil, aynı zamanda mesleki donanıma da sahip olmalarını önemsiyoruz. Açıköğretim Fakültemiz aracılığıyla sunduğumuz önlisans programları, mezunlarımızın tekniker ünvanıyla iş dünyasına güçlü bir şekilde adım atmalarına olanak tanıyor. Bu programların, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Tekniker ünvanıyla mezuniyetin öğrenciler için sadece bir diploma değil aynı zamanda istihdamda önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Rektör Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinin sunduğu bu programlarla hem Türkiye’de hem de yurt dışında mesleki gelişime ve istihdama katkı sağlamayı hedeflediğine de dikkat çekti.