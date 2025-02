Açıköğretim Fakültesi, yapay zekâ uygulamalarıyla "BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine" yenilikçi bir katkı sağlıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin paydaşlık yaptığı Avrupa Birliği Erasmus+ projesi "Reading comprehension of the 17 UN goals with AI -Languages AI agent (Readco. AI Agent)" Almanya’nın Erlangen şehrinde düzenlenen açılış toplantısıyla hayata geçirildi. Toplantıya, Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Aras Bozkurt ve Doç. Dr. Hasan Uçar katılım gösterdi. Toplantı, Almanya’dan Friedrich-Alexander-Universitt ev sahipliğinde, Türkiye’den Anadolu Üniversitesi’nin, Yunanistan’dan E.X.Themeli O.E. ve Panepistimio Dytikis Attikis, Bulgaristan’dan Varna Free University katılımıyla gerçekleştirildi. Bu kapsamda proje ortakları, üç yıllık stratejik planlama sürecini tamamlayarak yol haritasını belirlediler.

"Readco. AI Agent" projesi, beş farklı dilde sorgulayıcı sokratik yöntemi temel alan, sanat ve yapay zekâ unsurlarını birleştiren yenilikçi bir uygulama olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında, animasyonlu hikâye anlatımı yoluyla 17 BM sürdürülebilir kalkınma hedefinde yer alan ortak AB değerlerine ilişkin farkındalık artırılmaya çalışılıyor. Ayrıca projede okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor. Kapsayıcılık ve maliyet etkinliği gibi pedagojik yaklaşımlar da projenin temel taşlarını oluşturuyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin stratejik hedefleri arasında yer alan yapay zekâ teknolojilerinin eğitim öğretim süreçlerine entegrasyonu fikrince projenin önemli bir deneyim sağlaması bekleniyor. Projenin, BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, partner üniversitelerin dillerine ek olarak Türkçe’ye de katkı sağlaması bekleniyor. Elde edilen deneyimlerin, fakültenin teknoloji entegrasyonu süreçlerine yön verilerek iyileştirilmesi planlanırken, projenin etkisinin yaklaşık 1 milyon öğrenciye ulaşması hedefleniyor.