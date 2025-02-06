Tavukçuluk sektörünün lider kuruluşlarından Gedik Piliç, 2018 yılından bu yana her yıl gerçekleşen düzenli denetimlere ilaveten 2024 yılı sonunda habersiz olarak gerçekleşen denetimde de BRCGS Küresel Gıda Güvenliği Standardı sertifikasyonundaki aldığı başarılı sonuç ile derecesini A+ olarak taçlandırdı.

Sektörünün öncü kuruluşlarından biri olarak Gedik Piliç, BRCGS Küresel Gıda Güvenliği Standardı Sertifikasyonu ile uluslararası bir gözlem merkezi tarafından A+ olarak derecelendirildi.

Global ölçekte 130’dan fazla ülkede gıda güvenliği ve kalite yönetimi alanlarında referans standartlarından biri olarak benimsenen BRCGS, gıda işletmelerinin güvenilirliği ve izlenebilirliği açısından önem taşıyor.

2024 yılında BRCGS belgesine ek olarak FSC 22000 denetiminden de başarı ile geçen Gedik Piliç, kaliteden ödün vermeyen ve tesiste üretilen her ürünü öncelikle kendisi tüketen anlayışla hem iç süreçlerini iyileştirmeye devam ediyor hem de tüketicilere güvenilir ürünler sunarak sektörde fark oluşturuyor. Bu denetimler gıda güvenliği ve kalitesi konusunda kendini geliştirmek ve sektördeki uluslararası gelişmeleri yakından izleyerek aksiyon almak açısından Gedik Piliç tarafından öğreten ve geliştiren bir sistem olarak benimseniyor.

Gedik Piliç tarafından hem gıda güvenliği hem de sürdürülebilirlik alanlarında titizlikle yönetilen süreçler ve yapılan yatırımlar ile elde ettiği bu başarılı sonuçlar şirketin emin adımlarla ilerlemesine katkıda bulunuyor.

Gelişen teknolojik sistemler ve inovasyonlardan faydalanarak, hem altyapısını geliştirmeye, hem de nitelikli ve katma değer oluşturan ürünler üretmeye yönelik yatırımları ile büyümeye devam eden Gedik Piliç, sürdürebilirlik politikaları çerçevesinde attığı ve atacağı adımlarla doğaya ve insana saygılı lider Gıda Firması olarak inovatif ürünlerle ilerlemeyi hedefliyor.