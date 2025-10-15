Uşak Üniversitesi, Tunus’ta Türkiye’nin Tunus Büyükelçiliği himayesinde ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda düzenlenen ’Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı’na katıldı.

Lise öğrencilerine Türkiye’deki üniversiteleri tanıtmak üzere açılan fuarda Uşak Üniversitesi standına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında Uşak Üniversitesi Türk ve Arap dünyasından katılımcılara; eğitim, iş birlikleri, burs imkânları ve öğrenci değişim programlarını hakkında bilgi verildi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, fuara katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kısa bir süre önce Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda üniversitemiz 5 yıllığına akredite oldu. Bu sayede mezunlarımızın diplomaları, dünyanın saygın üniversiteleriyle denk hale geldi. Üniversitemizde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Uşak Üniversitesi diploması ile dünyanın farklı bölgelerinde kariyerlerine devam edebiliyor." dedi.

Rektör Savaş, Türkiye’nin sunduğu imkanlarla birlikte Uşak Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosu ve kariyer fırsatlarını fuar ziyaretçilerine anlattıklarını belirterek, yabancı öğrencilere Türkiye’de eğitim alma çağrısında bulundu.

40’tan fazla üniversite katıldığı fuarda Uşak Üniversitesi standını Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Efe de ziyaret etti. Standı ziyaret eden konuklara Uşak Üniversitesinin uluslararasılaşma çalışmalarından bahseden Rektör Savaş, Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’a Uşak helvası ikram etti.

Fuarda yapılan tanıtıma Rektör Prof. Dr. Savaş’ın yanı sıra Uşak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Kargın ve Öğretim Görevlisi Dr. Sadık Seymen eşlik etti.