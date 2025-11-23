Uşak’ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i bebek 10 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı’ndaki Şehit Erkan Tümer Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde seyir halinde olan N.Y. (20) idaresindeki 27 L 9523 plakalı otomobil, Şehit Erkan Tümer Köprülü Kavşağı’nda merkez istikametine dönüş yapmak isteyen M.Ç.B. (37) yönetimindeki 64 AEL 310 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, 64 AEL 310 plakalı otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan yolcular S.B. (9), E.B. (32), A.B. (50), H.B. (32), D.B. (27), M.B. (1), O.K. (45) ve B.Ç. (26)

yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.