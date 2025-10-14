Uşak Üniversitesi ile Monastir Üniversitesi arasından Ortak Yüksek Lisans Programı açmak için iş birliği protokolü yapıldı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, uzun yıllardır moda tasarımı alanında iş birliği yürüttüğü Tunus’taki Monastir Üniversitesini ziyaret etti. Ziyarete Uşak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Kargın ve Öğretim Görevlisi Dr. Sadık Seymen eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, geçtiğimiz yıl göreve başlayan Monastir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamel Carrada ve Moda Tasarım Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Jihen Trabelsi ile bir araya gelen Rektör Savaş, iki üniversite arasındaki akademik iş birliklerini değerlendirdi.

Görüşmede, mevcut ortak çalışmaların geliştirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının belirlenmesi konuları ele alındı. Ayrıca, Uşak Üniversitesi ile Monastir Üniversitesi arasında moda tasarımı alanında Erasmus Mundus programı destekli bir ortak yüksek lisans programı açılması için bir anlaşma da imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Uşak Üniversitesi olarak uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla stratejik ortaklıklarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Tunus ziyaretimizde önemli iş birlikteliklerine imza attık. Monastir Üniversitesi ile imzaladığımız Erasmus Mundus destekli ortak yüksek lisans programı da hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz için önemli katkılar sunacak." dedi.

İkili iş birliğinin öne çıktığı görüşmede Rektör Savaş, Rektör Carrada ile Doç. Dr. Trabelsi’ye plaket takdim etti.