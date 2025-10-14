Maher Holding şirketlerinden QCAR Mobilite 40’ıncı şubesi Kayseri’de açtı. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Kurumsal bir yapıyla vatandaşların hizmetlere erişmelerini sağlıyoruz" dedi.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen ’Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi’ne katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Daha sonra Mevlana Mahallesi’ndeki 40’ıncı şubelerinin açılışına da katılan Ahmet Yaşar, "Bugün Kayseri’de kentsel dönüşüm zirvesiyle güne başladık. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Dolayısıyla kentsel dönüşüme ve dirençli yapılara ihtiyacımız var. Kentsel dönüşümün önünü açacak en önemli unsurda tamamlama sigortasıdır. Biz de bugün zirvede bina tamamlama sigortası hakkında yaptığımız konuşmalarla panele katkı sağladık. Hemen arkasından Kayseri’de bizim ekosistemimizin en önemli parçalarından olan QCAR Mobilite’nin Kayseri şubesini açmak üzere bulunuyoruz. Kayseri acentelerimizden Tacettin Sigorta’nın yatırımlarıyla bugün burada bu şubenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burası bizim Türkiye genelindeki 40’ıncı şubemiz. Onun dışında 8 bin tane acentemizin de bütün il ve ilçelerde kendi sistemleri üzerinden birer rezervasyon kaynağı olarak araç kiralama ve mobilite hizmetleri verme imkanı var. Biz hem sigortalılarımıza sunduğumuz kasko sigortalarında ikamet araç hizmetlerini hem de tüm vatandaşlarımıza ‘ekonomik pratik ve tam senlik’ diyebileceğimiz araç kiralama hizmetlerini Türkiye’nin her köşesinden vermeye çalışıyoruz. Bu konuda kurumsal bir yapıyla bu hizmetlere erişmelerini sağlıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından yapılan duayla QCar Mobilite’nin Kayseri şubesi hizmete açıldı.