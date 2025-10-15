Uşak Üniversitesi, Erasmus Günleri kapsamında düzenlediği etkinliklerle öğrencilerini dünyaya açtı. Bu sene 13-18 Ekim 2025 tarihleri arasında tüm dünyada kutlanan Erasmus Günleri (#ErasmusDays) çerçevesinde, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanında gerçekleştirilen etkinliklere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Erasmus Programının tanınırlığını ve görünürlüğünü artırmayı, öğrencilere uluslararası deneyim fırsatlarını yakından tanıtmayı amaçlayan etkinlikte renkli ülke stantları açıldı. Erasmus anlaşması bulunan ülkelerin tanıtımlarının yapıldığı stantlarda öğrencilere detaylı bilgiler verildi. Programa katılan öğrenciler, yurt dışında eğitim ve staj olanakları hakkında merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Etkinlikte Erasmus Değişim Programı ile Uşak Üniversitesi’ne gelen yabancı öğrenciler ve yurtdışına giden Uşak Üniversitesi öğrencileri deneyimlerini interaktif şekilde paylaştı. Gün boyunca süren programda ayrıca ödüllü "Fotoğraf Yarışması" ve "Quiz" etkinliği de büyük ilgi gördü.

Stantları ziyaret ederek öğrencilerle görüşen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ekibine teşekkür etti.

Prof. Dr. Savaş konuşmasında, "Erasmus Programı sadece bir eğitim ve hareketlilik fırsatı değil, aynı zamanda ortak bir geleceği şekillendiren değerler bütünüdür. Uşak Üniversitesi olarak son yıllarda uluslararası iş birliklerinde önemli bir artış sağladık. İkili iş birliği sayımız 101’e, anlaşma sayımız ise 403’e yükseldi. Öğrencilerimizin bu programlardan mutlaka yararlanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Rektör Savaş, Erasmus’un sadece akademik değil, kişisel gelişim açısından da büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Yabancı bir ülkede eğitim görmek, sadece derslerle sınırlı bir deneyim değildir. Farklı kültürleri tanımak, özgüveni artırır, vizyonu genişletir. Bu nedenle sizlerden ricam, şimdiden yabancı dilinizi geliştirmeye odaklanmanız ve Erasmus+ programlarına başvurma konusunda cesur olmanızdır. Üniversite olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Unutmayın, Erasmus’a katılan her öğrencimiz hem kendi geleceğine hem de ülkemizin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlıyor."

Etkinliğe katılan öğrenciler ise Erasmus Günleri sayesinde farklı kültürleri yakından tanıma ve değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi alma fırsatı bulduklarını belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.