Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu’nun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan binasının yerine yapılacak yeni ve modern eğitim binasının inşaat çalışmaları başladı.

Uşak Üniversitesi bünyesinde bulunan binaların teknik donanımını ve sağlamlığını önemsediklerini belirten Rektör Savaş, "Bu binamızın deprem analizini 2023 depreminden önce yaptık ve dayanıksız olduğunu öğrendik. Güçlendirme ve yenileme maaliyetleri karşılaştırıldığında yenilenmesinin daha doğru olacağına karar verdik. Binanın yıkımı ve yeniden yapılması için gerekli yasal işlemler tamamlandı. Yeni ve modern binamızı en kısa sürede bitirerek öğrencilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.

Eşme Meslek Yüksekokulunun çok güzel bir binaya kavuşacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Savaş şunları vurguladı:

"Çağımızın eğitim ihtiyaçlarına göre tasarlanan binamız üniversitemizin yenilenen ve gelişen yüzünü temsil edecek. Sağlam yapısı, eğitim için gerekli sınıf ve laboratuvarlarıyla öğrencilerimizin vizyonunu geliştirecek. Binamız 5 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 2027 yılında tamamlanması planlanan binamızın içerisinde 182 kişilik konferans salonu, 17 sınıf, bilgisayar laboratuvarları, kütüphane, yemekhane, kantin, atölye ve laboratuvarlar yer alacak."

Eşme MYO bünyesinde Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Eczane Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Halıcılık ve Kilimcilik, Laborant ve Veteriner Sağlık ile Lojistik programlarında toplam 761 öğrenci eğitim-öğretimine devam etmektedir.