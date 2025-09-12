Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye tesislerinde boykot ürünlerine yer verilmediğini belirterek Tokat halkının zulme karşı Filistin’in yanında olduğunu vurguladı.

Tokat Belediyesi, Filistin’de yaşanan zulme karşı duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat halkının Filistin’in yanında olduğunu söyledi. Belediye tesislerinde boykot ürünlerine kesinlikle yer verilmediğini belirten Yazıcıoğlu, "Zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yazıcıoğlu: "Filistin’in acısı bizim acımızdır"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat halkı olarak, Filistin’de zulme uğrayan kardeşlerimizin acısını kalbimizde hissediyoruz. Belediye olarak aldığımız kararla hiçbir tesisimizde boykot ürünlerini kullanmıyor ve satmıyoruz. Bizler, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Tokat halkı, Filistin’in yanındadır ve yanında olmaya da devam edecektir. Filistinli kardeşlerimizin özgür bir geleceğe kavuşması için dualarımızı ve desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.