Edirne Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü ve Edirne Genç Çiftçiler Derneği Başkanı Egemen Ilgın, çiğ süt fiyatına yapılan zamla ilgili yazılı açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ulusal Süt Konseyi'nce çiğ inek sütüne yapılan yüzde 17’lik zam ile birlikte üreticiden alınan 1 litre süt fiyatı 17 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Edirne Genç Çiftçiler Derneği Başkanı Egemen Ilgın, bu fiyatın süt üreticisinin yaşadığı maliyet artışlarını ve zorlukları tam anlamıyla karşılamadığını belirterek, "Yem ve diğer girdi maliyetlerindeki artışlar, enflasyonun yüksek seyretmesiyle birlikte çiftçilerin daha fazla zarar etmesine yol açıyor. Yeni fiyat, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak, ancak çiftçiler bu zammı beklerken, marketlerdeki süt ürünleri ve yem fiyatlarının ne zaman güncelleneceği belirsiz. Çiftçi 1 Ocak 2025'e kadar bekleyecek ancak raftaki etiket değişimi 1 Ocak 2025'e kadar bekleyecek mi? Bilinmiyor" dedi.

Süt ürünleri ve yem fiyatlarının 1 Ocak’a kadar sabit kalıp kalmayacağı, sektörün en önemli sorularından biri olduğunu ifade eden Ilgın, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Zira, üreticinin yaşadığı bu maliyet baskılarının ve enflasyonun yansıması olarak, market fiyatlarının da hızla artması bekleniyor. Üreticilerimiz, bu zorlu süreçte enflasyon ve girdi maliyetleriyle başa çıkabilmek için devletin destek mekanizmalarını ve sektörel düzenlemeleri bekliyor. Ayrıca, üretim maliyetlerini karşılayabilmek adına, piyasadaki fiyat artışlarının da denetlenmesi ve sürdürülebilir bir modelin oluşturulması gerektiği aşikâr. Tarım ve hayvancılık sektöründeki bu dengenin sağlanabilmesi, hem üreticilerin hem de tüketicilerin faydasına olacaktır" ifadelerini kullandı.