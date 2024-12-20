Jandarma ekiplerince Erzurum’da 93 adet gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; Horasan ilçesinde yapılan operasyonlarda piyasa değeri 55 bin 800 TL olan 93 adet gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi.

Olay şüphelisi 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem yapılırken gümrük kaçağı akıllı saatlere Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.