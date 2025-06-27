Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kurumsal bakım hizmeti sunan yataklı devlet kurumlarında ikamet eden vatandaşlardan süreli ilaç raporu ve engelli raporu bulunanların raporlarının yenilenmesi için hayata geçirilen e-rapor sistemiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sağlık Bakanlığı, 80 yaş ve üstü bireylerin ve yatağa bağımlı hastaların kamu sağlık tesisine gitmeden sağlık raporlarının hastanın başvurusuna ihtiyaç kalmadan çıkarılması amacıyla e-rapor sistemini hayata geçirdi. Yaşam kalitesini artıracak dijital sağlık çözümlerinin yaygınlaştırılması amacıyla huzurevi, yaşlı bakım merkezi ve benzeri kurumsal bakım hizmeti sunan yataklı devlet kurumlarında ikamet eden vatandaşların süreli ilaç raporu ve engelli raporu bulunanların raporlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan e-rapor sistemiyle ilgili Maide Bolel, Halis Toprak, Safiye-Gönül Bayar ve Süleyman Çakır Huzurevi’nde bilgilendirme yapıldı. Huzurevlerini ziyaret eden Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Pakize Gözde Gök, Hastane Hizmetleri Birim Sorumlusu Uzm. Fizyoterapist Elçin Mamak Çelik ve Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uzm. Dr. Mehmet Baş; sistemin kullanımı, işleyiş süreçleri, aynı zamanda randevu ve muayene kanalları hakkında vatandaşlara detaylı bilgiler aktardı.