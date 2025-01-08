Hakkari’de adım atığı mesleğine 43 yıl sonra Denizli’de veda eden öğretmen, duygu bir törenle emeklilik hayatına veda etti. Bugüne kadar binlerce öğrenci yetiştiren Özcan Altun, gözyaşları ve alkışlar eşliğinde okuluna veda ederken, kendisi uğurlamak isteyen çocuklarının neden olduğu izdihamda ezilme tehlikesi geçirdi.

Eğitim hayatına 13 Ocak 1983’te Hakkari’nin Uludere ilçesinde başlayan Özcan Acun, öğretmenlikten okul müdürlüğüne, milli eğitim şube müdürlüğünden ilçe milli eğitim müdürlüğüne kadar birçok görevde bulundu. 43 yıllık meslek hayatı boyunca farklı illerde ve okullarda görev yapan Acun, 2019 yılında başladığı Hürriyet Ortaokulu’ndaki son altı yılını “En mutlu olduğum dönem” olarak nitelendirdi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle kurduğu bağ sayesinde Hürriyet Ortaokulu’nda unutulmaz izler bıraktı.

Emeklilik sürecine kadar birçok önemli görev üstlenen Okul Müdürü Özcan Acun, görev yaptığı her okulda binlerce öğrenci, öğretmen ve veli ile bir araya geldi. Kurduğu güçlü ilişkiler ve sergilediği fedakar yaklaşım ile eğitim camiasında büyük takdir topladı. Onun için düzenlenen veda töreni, Hürriyet Ortaokulu’nun büyük bir sevgi seline dönüştü. Okul binasından çiçek ve alkışlarla uğurlanan Acun, çıkışta sevinç ve mutluluğu bir arada yaşadı. Okulun bahçesine toplanan yüzlerce öğrenci, O’na son kez sarılıp elini öpmek için izdihama neden oldu. Zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamayan emektar öğretmen, yaşanan izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi. Unutulmaz bir vedayla meslek hayatını kapatan Acun, ardında sevgi dolu hâtıralar ve derin bir iz bıraktı.

"Böyle güzel çocuklarımız varken ne mutlu bize"

Eğitim dünyasında geride bıraktığı 43 yıl boyunca binlerce kişiye dokunan Özcan Acun, veda konuşmasında duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bugün çok yoğun ve çok güzel duygular yaşıyorum. Böyle güzel çocuklarımız varken ne mutlu bize. Ülke olarak, millet olarak sırtımız yere gelmez. Bu gençler, bu çocuklarımız bizim geleceğimiz ve en büyük teminatımız. Onlarla biz güzeliz, onlarla var olacağız inşallah. Hürriyet Ortaokulu’ndaki her anımı büyük bir sevgiyle hatırlayacağım. Burada hem çok sevdim hem de çok sevildim. Tüm öğretmenlerime, öğrencilerime, velilerime ve bu büyük camianın güzel insanlarına kucak dolusu sevgiler.”