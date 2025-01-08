Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi’nin yeni imar planları askıya çıktı. Bir ay askıda kalacak olan planlar Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de kabul edildikten sonra uygulamaya geçilecek.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün seçim vaatlerinden biri daha hayata geçirildi. Armutalan Mahallesi’nin 8 yıl önce iptal edilen imar planları tekrar kabul edilerek askıya çıkarıldı. Marmaris Belediyesi, yaklaşık 8 yıl önce mahkeme kararı ile iptal edilen Armutalan uygulama imar planlarının tekrar çıkması için önemli bir adım atmıştı. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 9 Nisan 2024 tarihinde onayladığı ‘Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na göre hazırlanan 1/1000 ölçekli planlar Marmaris Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında gündeme gelmişti. Oy birliği ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 6 Ocak’ta askıya çıktı. 1 ay boyunca askıda kalacak planlar daha sonra Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderilecek. Burada da kabul edildikten sonra uygulanmaya başlanacak.

Armutalan, Sinan, Camiavlu ve Siteler Mahalleleri’nin turizm bölgesinde kalan ve 2023 yılında yürürlüğe giren bölümler dışındaki plansız kalan kısımlarını kapsayan planlara göre bu bölgelerin Milli Park sınırına yakın alanları hariç kısımları imara kavuşacak. Milli Park alanlarına yakın kısımlar ise 2. etapta planlanarak yürürlüğe girecek. Armutalan bölgesinin yıllardır imar sorunu yaşadığını ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bu sorunu çözmek üzere çok önemli bir adım attıklarını belirterek “Hem vatandaşların hem de ticaret yapanların sıkıntı yaşadığı bir konuydu. Yıllardır sürüncemede olan bir olayı biz geldikten sonra hızlı bir şekilde gündeme aldık ve çözülmesi için de takipçisi olduk. Bir aksilik çıkmazsa birkaç ay içinde ruhsat vermeye hazır hale gelmiş olacağız. Şimdiden hepimize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.