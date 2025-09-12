Son bir haftada ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağlayan 161 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu 38 ilde gerçekleştirilen operasyonların detaylarını açıkladı.

Operasyonlar, İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat'ta eş zamanlı olarak düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin DEAŞ içerisinde aktif rol aldığı ve örgüte mali destek sağladığı tespit edildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller bulundu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT mensupları, İl Emniyet Müdürleri ve polisleri tebrik ederek, milletin huzur ve güvenliği için operasyonları kesintisiz sürdürdüklerini kaydetti.