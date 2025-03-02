Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları hakkında, birçoğunun eylemlere katılmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yaydığını öne sürerek, 17 bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının iş bırakma eylemlerine katıldığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimleri ile illgili yaptığı açıklamalarında halkı yanılttığını öne sürdü.

Sözleşme ve ödeme yönetmeliğine ilişkin itirazları nedeniyle Kasım, Aralık 2024 ve Ocak 2025 tarihlerinde iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, Sağlık Bakanlığı'ndan son yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Bakanlığın, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yüzde 80’inin eylemlere katılmadığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, kamuoyunu yanıltıcı, yanlış bilgileri alenen yaydığını belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan 17 bin aile hekimi ve çalışanının iş bırakma eylemlerine katıldığını açıkladı.

Bir süre önce sağlıkta çözüm adı altında bakanlık yetkililerinin kullandığı bir sosyal medya hesabı üzerinden 6-10 Ocak arasında eylem kararı varken, aile hekimliğinde yapılan poliklinik sayıları üzerinden sanki aile hekimleri aile sağlığı çalışanları iş bırakmamış, eyleme destek vermemiş algısı yaratılmaya çalışıldığını anlatan Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Oysa ki 2023 yılı sağlık hizmetleri kullanım istatistikleri ve bunların yıllar içerisinde artış oranını bakanlık demeçlerinden ortaya koyduğumuzda sağlıkta çözümün verdiği poliklinik rakamlarının olması gerekenin yüzde 40’ı bile olmadığı açıktır. Hal böyleyken bakanlık resmi adreslerinin alenen yalan yanlış bilgi yayarak suç işlediği ortadadır. Sayın bakana sesleniyoruz. Gözlerinizi, kulaklarınızı kapatarak gerçeklerden kaçmaktan vazgeçin. Yine halkı yanıltıyorsunuz. Bakanlığınızın son 3 ayda aile hekimlerinin hak edişleri üzerinden yayınladığınız rakamlarda 27 bin aile hekiminden 15 bini maaşını tam almış, 12 bini eylemlerden dolayı kesintiye uğramış görünüyor. Eyleme farklı şekillerde destek olup kesintiye maruz kalmayan 5 bin aile hekimini de kattığımızda hesap ortaya çıkıyor. 17 bin aile hekimi son 3 ayda eylemlerde. Mevcut rakamlar yalan söylemez. Birlik Dayanışma Sendikası olarak aile hekimlerinin, aile sağlığı çalışanlarının haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Size rağmen başaracağız, bunu böyle bilin…”