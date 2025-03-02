Manavgat Ziraat Odası, ilçede sulama sahası dışında kalan tarım arazilerinin de projeye dahil edilmesi için girişimlerde bulundu.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Köprüçay, Çakış, Hocalar ve Sağ Sahil Sulama Birliği bölgesinde sulama sahası dışında kalan tarım arazilerinin sulama sahasına dahil edilmesi amacıyla girişimlerde bulundu. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Doğu Antalya Sulama Birliği Başkanımız İbrahim Şimşek, Köprüçay Sulama Birliği Başkanımız Onur Aksoy, Çakış Muhtarımız Mehmet Kibar ve Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Gündüz ile beraber Sulama sahası dışında olan tarla vasfındaki arazilerin Sulama sahasına dahil edilmesiyle ilgili sahaları gezdik. Birlik başkanlarımız gerekli çalışmaları yaparak sahayı genişleteceklerini dile getirdi. Birlik başkanlarımız ile ayrıca sulama ücretlerinin düşürülmesi ile ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. Başkanlarımız da gerekeni yapacaklarını söylediler. Çiftçilerimiz adına birlik başkanlarımıza teşekkür ederiz" dedi.