3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Zeytinburnu Belediyesi ve Biruni Üniversitesi iş birliğiyle engelli bireylerin sorunlarını gidermeye yönelik bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda akademisyenler, engelli bireylerin ihtiyaçlarını ve belediyenin bu gruplara yönelik sunabileceği destekleri ele aldı.

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat’ta bugün gerçekleştirilen Engelsiz Zeytinburnu Fikir Atölyesi adlı çalıştaya, engelli bireyler ve ailelerinin yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) Müzik Grubu üyeleri, kendi çaldıkları enstrümanlar eşliğinde şarkılar söyleyerek katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Mini konserin ardından çalıştaya geçildi ve engelli bireylerin sorunlarını ele alarak ihtiyaçlarını giderme amacıyla 10 masada 10 farklı konu üzerinde görüşmeler yapıldı.

“Daha çok engelli bireyi topluma kazandırmalıyız”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy yaptığı konuşmada, “Bugün Biruni Üniversitesi’yle birlikte bir fikir atölyesi yapacağız. Buradan daha erişilebilir bir Zeytinburnu’nu nasıl ortaya çıkarıyoruz ona bakacağız. Her geçen gün bu konuda adım atmamız lazım. Daha çok engellimizin daha çok topluma katılımını sağlamak hepimizin boynunun borcu. Çünkü bu sadece engelliler için değil. Aslında hepimiz bir engelli adayıyız. Eğer hayatımızı buna göre tanzim eder, düzenlersek hepimiz daha rahat ederiz diye düşünüyoruz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda engellilerin de yüzyılı olacak. Bunun için Zeytinburnu’ndan üzerimize ne düşüyorsa imkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde yapacağız, yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan uygulanabilir projeler çıkarmak”

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel; engelli çocuk tedavileri için nasıl erişim sağlanacağını, ekstra problemlerin nasıl hallolacağını, rehabilitasyonda yapılanların ne düzeyde etkili olduğunu, zihinsel engelliler için yapılacakları ve ailelerinin sosyoekonomik durumları için neler yapılabileceğini konuşacaklarını belirtti. Yüksel, "Önemli olan bu sorunlara böyle orijinal ama ayağı yere basan, uygulanabilen projeler çıkartmak” diye konuştu.

“Engellerin kaldırılması medeni bir toplumun olmazsa olmazı”

Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ise, “Engelli vatandaşlarımızın gündelik hayatta karşılaştığı zorluklar, o zorlukların aşılması, toplumun içerisinde en iyi şekilde temsil edilmesi, sosyal yaşama katılması ve bu noktada önündeki engellerin kaldırılması hakikaten medeni bir toplumun olmazsa olmazı. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata uyumunun sağlanması, onların maddi ve manevi açıdan desteklenmesi noktasında çok büyük adımlar atıldı. Engelli vatandaşlarımızın istihdamıyla ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarına erişebilirlikleri noktasında engellerin ortadan kaldırılması ve yanında ikinci, üçüncü bir kişi olmaksızın hareket özgürlüğünün kazanılması noktasında ciddi mesafeler katettik” diye konuştu.

“Engelli bireylerin sorunları iki boyutlu olarak ele alınmalı”

Biruni Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı ve Eğitim Bilimci Prof. Dr. Lütfü İlgar, etkinliğin önemine dikkat çekerek, “Güzel bir etkinlik, olması gereken bir etkinlik. Çünkü kalkınmış, gelişmiş bir ülkenin en önemli ölçütlerinden bir tanesi de engelli bireylerine sağladığı imkanlar, fırsatlar ve onların topluma katılımıdır. Sosyal, ekonomik, kültürel yönlerde onların zorluk yaşamamaları, diğer bireyler gibi bir hayat sürdürmelerini sağlamak önemli. Birincisi, engelli bireyler için doğrudan yapılabilecekler nelerdir, bu konu üzerinde çalışmak gerekiyor. İkincisi ise, engelli bireylerin aileleri için neler yapılabilir? Çünkü onlar bu durumdan en fazla etkilenen kişiler. Belki de engelli bireyler kadar ebeveynler ve çevresindeki diğer kişiler de ondan etkileniyorlar. Dolayısıyla iki boyutlu olarak her yönüyle fiziki imkanlardan psikolojik desteğe kadar destek sağlanması gerekiyor ki onlar da mutlu, başarılı, üretken birer birey olarak hayatlarını sürdürebilsinler” ifadelerini kullandı.