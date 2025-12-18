Mersin'in Tarsus ilçesinde, yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş veya menşei belirsiz on binlerce ürün ele geçirildi.

Tarsus Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü rutin ve planlı denetimler kapsamında halk sağlığını riske atan ürünlere yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş, menşei belirsiz veya mevzuata aykırı şekilde satışa sunulan çok sayıda ürüne el konuldu. Zabıta ekiplerinin yürüttüğü kontrollerde gıda güvenliği ve tüketici sağlığı açısından risk taşıyan ürünler tespit edilerek yasal işlem başlatıldı. Mevzuata aykırı ürünler müsadere edilirken, halk sağlığını tehdit eden unsurların piyasadan tamamen kaldırılması hedefleniyor.

On binlerce ürün müsadere edildi

Son dönemde sürdürülen denetimler kapsamında 8 bin 886 litre zeytinyağı, 94 bin 918 adet gıda, kozmetik ve temizlik ürünü, 53 bin 241 kilogram et ve süt ürünü ile 8 bin adet son kullanma tarihi geçmiş alkollü içecek olmak üzere çok sayıda ürün zabıta ekipleri tarafından müsadere edildi.

Son kullanma tarihi geçmiş ya da menşei belli olmayan ürünlerin, ilgili mevzuat çerçevesinde imha edildiği veya imha edilmek üzere işlem altına alındığı bildirildi. Müsadere edilen ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 31 milyon 340 bin TL'yi aştığı belirtilirken, bu rakamın aynı zamanda önlenen ciddi bir halk sağlığı riskini ortaya koyduğu vurgulandı.

'Tarihi geçmiş, menşei belirsiz ürüne asla taviz yok'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yılbaşı öncesi kent genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirterek, halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma göz yummayacaklarını söyledi. Boltaç, 'Yılbaşı öncesi Tarsus genelinde yoğun bir denetim süreci yürütüyoruz. Üzülerek görüyoruz ki bazı işletmelerde menşei belli olmayan, son kullanma tarihi geçmiş ürünler hala raflarda yer alıyor. Bu durum ne Tarsus'a ne de bu kentte yaşayan insanlara yakışıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı hiçe sayılamaz' dedi.

Toplanan tüm ürünlerin imha edileceğini ifade eden Boltaç, 'Bugün müdahale etmeseydik, yarın bundan zarar görecek onlarca, hatta yüzlerce vatandaşımız olabilirdi. Buna kesinlikle izin vermeyiz' diye konuştu.

'Bu konunun bizzat takipçisiyim'

Denetimlerin tavizsiz şekilde süreceğini vurgulayan Başkan Boltaç, 'Tarsus Belediye Başkanı olarak bu konunun bizzat takipçisi olacağım. Tarsus'ta tarihi geçmiş, ne olduğu belirsiz, menşei olmayan hiçbir ürünün satışına izin vermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimizle birlikte tam saha çalışacağız' ifadelerini kullandı.

Okul kantinleri ve fiyat denetimleri de gündemde

Okul kantinleri ve fiyat denetimlerine de değinen Boltaç, 'Okul kantinlerinde satılacak ürünler yönetmelikle açıkça belirlenmiştir. Bunun dışındaki ürünler derhal toplatılacaktır. Ayrıca marketlerde ürünlerin alış ve satış fiyatlarını da denetleyeceğiz. Fahiş ve keyfi fiyatlara müsaade etmeyeceğiz' dedi.

'Bu mesele vicdan meselesidir'

Esnafa da çağrıda bulunan Başkan Boltaç, denetimlerin ceza değil, toplum sağlığını korumaya yönelik olduğunu belirterek, 'Esnafımız da bir anne, bir baba. Kendi çocukları için nasıl sağlıklı ürün istiyorlarsa, bu kentteki tüm çocuklar için de aynı sorumluluğu taşımak zorundalar' şeklinde konuştu.

Uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmelere yönelik yaptırımların uygulanacağını ifade eden Boltaç, 'İkazlara uymayan marketler kapatılacak, düzelene kadar açılmayacak. Özellikle yılbaşı arifesinde tekel bayileri başta olmak üzere denetimlerimiz artarak sürecek' diye konuştu.