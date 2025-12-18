Mersin Büyükşehir Belediyesinin Özgecan Aslan Barış Meydanına kurduğu Yılbaşı Pazarı, rengarenk stantları, konserleri ve lezzetleriyle 7'den 70'e herkesi yeni yıl coşkusunda buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesinin Özgecan Aslan Barış Meydanı'na kurduğu Yılbaşı Pazarı ile yeni yıl ruhu ve neşesi tüm kenti sardı. Rengarenk atmosferi, görenleri büyüleyen ışıkları, yılbaşı süsleri ve dolu dolu stantlarıyla vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yılbaşı Pazarı, 7'den 70'e herkese 2026 heyecanını yaşatıyor. Pazarda stantları gezen vatandaşlar, bir yandan alışveriş yaparken diğer yandan da onlarca lezzetin ve canlı müziğin tadını çıkarıyor. Mersin'in yeni yıl coşkusunu doruklara ulaştıran pazarda; yeni yıl konulu hediyelik süs eşyalarından takılara, seramik ürünlerden oyuncaklara, en leziz tatlardan çeşitli içeceklere varıncaya kadar el emeği birçok ürün de satışa sunuluyor.

Rengarenk atmosfer, yeni yıl heyecanı, Mersin'in lezzetleri Yılbaşı Pazarında

Yılbaşına uygun süslemeler ve ışıklarla donatılan pazarda stantları gezen vatandaşlar, zengin yiyecek ve içecek stantlarında birçok lezzeti tadarken, 2026'yı selamlayan yılbaşı ağacının önünde bol bol fotoğraf çektiriyor. Çevre illerden ve Mersin'in her köşesinden vatandaşları ağırlayan pazarda her akşam yerel sanatçılar tarafından verilen konserler de gecenin coşkusuna eşlikçi oluyor. Kurulan sahnede danslar, interaktif oyunlar ve mini konserler verilirken, çocuklar ise çeşitli oyuncaklarla günün tadını çıkarıyor. 4 Ocak tarihine kadar her yaştan vatandaşın uğrak noktası olacak olan pazar; bir yandan yeni yıl heyecanını en estetik haliyle yaşatırken bir yandan ekonomik yönüyle esnafları, rengarenk yapısıyla sosyal medya içerik üreticilerini, konserleriyle ise müzikseverleri memnun bırakıyor. Çeşitli lezzetleri deneyimlemeyi sevenler ise tantuniden dönere, hamburgerden sandviçlere, pastalardan çikolatalara kadar birçok ürünün keyfini çıkarıyor.

'Yılbaşı Pazarı tüm ışıltısıyla Mersinlileri ağırlıyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş Genel Müdürü Buğra Yıldız, açıldığı günden beri Mersinlilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Yılbaşı Pazarı hakkında bilgi vererek, 'Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu Yılbaşı Pazarı tüm ışıltısıyla Mersinlileri ağırlıyor. Bu yıl dördüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Yılbaşı Pazarımızda 125 stant bulunuyor. 12 Aralık'ta açtığımız Yılbaşı Pazarımız 4 Ocak'a kadar sürecek. Alanımızda hediyelik eşyalar, çiçek, yeme içme stantları, çocuk oyun ve eğlence alanları yer alıyor. Ayrıca alanımızda her gün değişik etkinlikler de planlanıyor. Her gün mutlaka bir konserimiz ve bir DJ etkinliğimiz var. Gün içerisinde bando etkinlikleri oluyor' dedi.

Yılbaşı Pazarının tüm Mersinliler tarafından çok beğenildiğini sözlerine ekleyerek, 'Alan, yılbaşı ruhunu çok iyi yansıtıyor, her yer ışıl ışıl. Yılbaşı Pazarımıza olan yoğun ilgiden dolayı esnafımız burada çok iyi satışlar yapıyor ve gayet mutlu ayrılıyorlar. Her gün çok yoğun bir kalabalık ağırlıyoruz. 7'den 70'e tüm Mersinliler Yılbaşı Pazarının tadını çıkarıyor' dedi ve yeni yıl ruhunu yaşamak isteyen bütün Mersinlileri Yılbaşı Pazarına davet etti.