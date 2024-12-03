Kocaeli’de komedi filmlerini aratmayan bir olay gerçekleşti. Tramvay yolunda keyif uykusuna yatan kişinin rahatını vatman bozdu. Yoldan kalkan vatandaş, kibarca tramvaya yol verdi.

İlginç olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Şehabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu görülen vatandaş, tramvayın geçtiği rayların üzerine yattı. Keyif uykusuna dalan şahsın rahatı, tramvayın gelmesi ile bozuldu. Kibarca yerden kalkan vatandaş, bekleyen tramvaydan özür dileyerek yol verdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntüleri izleyenler gülmekten kendilerini alamadı.