Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde çiftçilere 50 bin adet sertifikalı zeytin fidanı desteği müracaat süresi yoğun başvurular nedeniyle 23 Aralık 2024’e kadar uzatıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent genelindeki çiftçilere sertifikalı zeytin fidanı desteği müracaat süresi yoğun başvurular nedeniyle uzatıldı. Büyükşehir Belediyesi geçen ay Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun çiftçi ve üreticilere söz verdiği kırsal kalkınma projeleri kapsamında, 50 bin adet sertifikalı zeytin fidanı desteği için başvuru sürecini başlatmıştı. www.denizli.bel.tr ve DESKİ ilçe hizmet birimlerinden online yapılan müracaatlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle başvuruların 23 Aralık 2024’e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Başvuru şartları

Zeytin fidanını, 1 dekarın altında alana dikecek üreticilerin tüm ilçelerden başvuru yapabileceği belirtilirken, söz konusu üreticilerin en fazla 5 adet fidan alabileceği kaydedildi. 1 dekarın altında alana dikilecek zeytin fidanlarının yüzde 100’ünün hibeli olduğu ifade edilirken, 2025 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin başvuru formuna eklenmesi gerektiği işaret edildi. Zeytin fidanını 1-10 dekar arası alana dikecek olan üreticilerin, zeytin yetiştiriciliğine uygun olan Acıpayam, Babadağ, Bekilli, Beyağaç, Buldan, Çal, Çameli, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinden başvuru yapabilecekleri açıklandı. Bu kişilerin en az 25 en fazla 125 adet fidan desteği alabileceği belirtilirken, 1-10 dekar arası alana dikilecek zeytin fidanlarının yüzde 75’inin hibeli olduğu belirtildi. Söz konusu üreticilerin 2025 yılına ait ÇKS belgesini ve fidanları dikeceği alanın tapusunu başvuru formuna ekleyeceğine dikkat çekilirken, fidanların dikileceği alanın kira olmaması gerektiği açıklandı. Uygun görülen başvurular için bilgilendirme mesajı gönderileceği kaydedilirken, başvuruların 50 bin adedi aşması durumunda dağıtımın, arazisi en az olan üreticiden en fazla olan üreticiye doğru yapılacağı ifade edildi.