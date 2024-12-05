Aydın’ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 43 yaşındaki Günay Ayyıldız, yolda yürürken bir anda yere düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Acarlar Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ayyıldız, sokakta yürüdüğü sırada birden dengesini kaybederek yere düşüp hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen fark edip sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, Ayyıldız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, polis ve savcılık olay yerinde inceleme başlattı. Olayla ilgili olarak şüpheli ölüm raporu tutuldu ve cenaze otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi.

Ayyıldız’ın yakın zamanda mide kanaması geçirdiği ve iddiaya göre alkol kullandığı öğrenildi. Olayın, alkol ve sağlık sorunlarının birleşimi sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi ise otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Ayyıldız’ın ölümüne dair detaylı soruşturma devam ederken, ailesi ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.