Niğde’de Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

"Bor OSB 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” hizmete girdi "Bor OSB 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” hizmete girdi

Bor Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra 1 şüpheli serbest bırakılırken bir şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şüpheli şahısların işyerlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet tüfek, 3 adet tüfek fişeği, 2 adet uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı düşünülen aseton, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: iha