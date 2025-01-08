Yunusemre Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı işbirliği ile ova yollarında bakım ve onarım çalışmaları yapan Yunusemre Belediyesi, ova yollarında budama yapılan ağaçları da ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak ulaştırıyor.

Yunusemre Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerdeki ova yollarında bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, kırsal mahallelerde onlarca kilometrelik ova yolları çalışması ile malzeme serimi yaptı. Yunusemre Belediyesi ve İlçe Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı işbirliği ile ova yollarında bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra budanan ağaçları yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Çiftçi Malları Koruma Başkanı İbrahim Dağdelen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyemizin destekleri ile ova yollarımızda çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda onlarca kilometre ova yolunda trafiği engelleyici yabani ağaçlarda budama çalışması yaptık. Budanan ağaçlardan çıkan odunlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çiftçimizin tarla ve bağlarına ulaşımı kolaylaştırılırken vatandaşımızın da evleri ısınıyor. Desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban’a teşekkür ediyorum” dedi.

Üreticiler memnun

Çiftçilerin ulaşım kalitesinin arttırıldığı çalışmada vatandaşların ısınma ihtiyaçları da karşılanıyor. Yapılan çalışma ile konforlu bir ova yoluna kavuştuklarını belirten çiftçi Mehmet Ali Bilgin, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti şu ifadelerle dile getirdi; “Arpacık ovası çiftçilerinin yoğun olarak kullandığı bir ova yolumuz var. Uzun zamandır bakımsızdı. Sayın başkanlarımıza sesimizi duydukları için teşekkür ediyorum. İmkansızlıklara rağmen belediyemiz elinden geleni yapıyor. Olmayan paralarla bizlere bu hizmeti ulaştıran başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar ile bizler de mutlu oluyoruz.”