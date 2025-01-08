Bolu’da park halindeki aracın camından yere izmarit atan kadın, duyarlı bir vatandaşın kamerasına yakalandı. Plakası belli olan aracın görüntülerinin Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne iletilmesi üzerine araç sahibine 5326 sayılı kanunun 39. Maddesine istinaden cezai işlem uygulandı.

Olay, 7 Ocak Salı günü saat 17.10’da Borazanlar Mahallesi 403’üncü sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, park halindeki araç içerisinde sigara içtikten sonra izmaritini camdan dışarı atan kadını kayıt altına alarak görüntüleri Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile paylaştı. Görüntülerin incelenmesi üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından aracın sahibi N. U.’ya 5326 sayılı kanunun 39. Maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, “Bize ihbarda bulunan vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Ekibimiz, başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın temizlik konusundaki hassasiyetini biliyor. Titizlikle şehri takip etmeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın da bize destek olmaları ve bu temizlik zincirini büyütmek için kurumumuza destek olmaları bizleri mutlu etti” ifadelerini kullandı.