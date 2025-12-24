Mersin'de bir markette alışveriş yaptıktan sonra cep telefonu da çalan şüpheli önce kameraya sonra polise yakalandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde bir markette yaşandı. Alınan bilgiye göre, otomobille markete gelen şüpheli, alışveriş yaptıktan sonra tezgaha koyduğu kendi telefonunu aldıktan sonra kasadaki şahsın cep telefonunu da el çabukluğu ile çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı polise bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve polis merkezi ekipleri şüpheli şahıs ile aracı kullanan şahsı tespit etti. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.