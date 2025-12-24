Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileriyle bir araya gelerek, iş hayatına ve kişisel gelişime dair tecrübelerini paylaştı.

Program kapsamında üniversitede ilk olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı'yı, ardından İİBF Dekanı Prof. Dr. Cemal Altan'ı ziyaret eden Çakır, Mersin'in hızla büyüyen ve gelişen bir kent olduğuna dikkat çekti. Kentin 2050 ve 2075 yıllarını planlamak için MTSO ile Mersin Üniversitesi'nin bilgi birikimi ve enerjisini birleştirmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, Mersin Üniversitesi kurulduğundan bu yana MTSO iş birliğiyle hayata geçirilen önemli projeleri hatırlattı. Çakır, önümüzdeki süreçte de yeni başarı hikayelerinin yine ortak çalışmalarla yazılacağını söyledi.

Ziyaretlerin ardından öğrencilerle buluşan Başkan Çakır, kendi hayat hikayesinden örnekler vererek gençlere mezuniyet sonrası atacakları adımlar ve bugünden kendilerini nasıl geliştirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Gençlerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Çakır, kentin ve Türkiye'nin yarınlarının hep birlikte planlanacağını ifade etti.

Başkan Çakır, konuşmasında öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: 'İki yol varsa, hiç kullanılmamış olanı tercih edin. Zorluklardan korkmayın, yüksek hedefler koyun ve çok çalışın. Nerede duracağınızı iyi bilin; kendinize ve ailenize zaman ayırın. Mutlaka bir yabancı dil öğrenin ve yapay zekayı doğru kullanın. Yapay zeka değil, yapay zekayı iyi kullananlar iş dünyasında fark oluşturacak. Sevdiğiniz işi yapın, merdivenleri hızlı tırmanmayın. Önce çalışan olun, işi mutfağında öğrenin. Altyapınız sağlam olursa sizi kimse tutamaz. Hobiler edinin, spor yapın, el becerilerinizi geliştirin. Hata yapmaktan korkmayın ama mutlaka ders çıkarın. Ben bugün her şeyimi kaybetsem yine ekmeğimi kazanırım; çünkü kendi gücüme inanıyorum. Siz de kendi gücünüze inanın.'