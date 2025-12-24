Mersin'in Bozyazı ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, ilçedeki öğretmenevi toplantı salonunda mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe protokolü, kurum ve idare amirleri ile mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, mahallelerde tespit edilen sorunlar, vatandaş talepleri ve yürütülen kamu hizmetleri ele alındı. Kurum amirleri çalışmalar hakkında bilgi verirken, muhtarların talep ve önerileri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Topsakaloğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın asayiş hizmetlerinde şehir genelinde il birincisi olduğunu belirterek, jandarma personelini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen toplantıya katılan Halil Akçura ise yayla grup yolunun yaz aylarında yapılacağını ifade etti. Akçura, çalışmalar için diğer ilçelerin koordinasyon müdürlüklerinden de destek sağlanacağını ifade etti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.