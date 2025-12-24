Tarsus Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda Yeşilevler Mahallesi'ne yürüyüş ve spor parkı kazandırdı. Her yaştan yurttaşın faydalanabileceği park, modern yapısıyla mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, daha önce çamur ve toprak zeminden oluşan alan tamamen yenilendi. Yapılan düzenlemelerle birlikte park alanı; yürüyüş parkuru ve açık hava spor aletlerinin yer aldığı nitelikli bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Mahalle sakinlerinin sosyal yaşamını canlandırmayı ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlayan park, kısa sürede vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi.

'Vatandaşlarımızın talepleri bizim yol haritamızdır'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimsediklerini belirterek, 'Vatandaşlarımızdan gelen her öneri ve talep bizim için büyük önem taşıyor. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak yaşam kalitesini artırmak için durmadan çalışıyoruz. Yeşilevler Mahallemize kazandırdığımız 'Yürüyüş ve Spor Parkı'nın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.