Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanım özelliğini kaybeden asfaltları gece saatlerinde yeniliyor.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için asfalt çalışmaları büyük ölçüde gece gerçekleştiriliyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle gündüz saatlerinde trafiğin kapatılmasının mümkün olmadığı, dolmuş ve otobüs güzergahlarının bulunduğu kavşaklar tercih ediliyor. Bu doğrultuda son olarak Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağında, deforme olan asfalt yenilendi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında yol asfalt şefi olarak görev yapan Mehmet Onur Güner, kent genelinde yaklaşık 20 gündür asfalt yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Güner, 'Bu çalışmalar; gündüz trafiğin çok yoğun olduğu ve kapatmanın mümkün olmadığı kavşaklarda yapılıyor. Bu nedenle trafiğin daha sakin olduğu gece saatlerini tercih ediyor, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak yolu yeniden trafiğe açıyoruz' dedi.

Çalışmalarda 32 personel ve 13 iş makinesinin görev aldığını ifade eden Güner, son 20 günde yaklaşık 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldığını söyledi. ULAKBEL üzerinden gelen bildirimler ile teknik ekiplerin sahada yaptığı incelemeler doğrultusunda bozulmaların tespit edildiğini belirten Güner, özellikle kavşak bölgelerinde yoğun bir yenileme çalışması yürütüldüğünü kaydetti.