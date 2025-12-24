Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 25. Sanat Sezonu kapsamında çocuklara yönelik sahnelediği 'Bisküvi Adam' adlı oyunun prömiyerini gerçekleştirdi. Renkli dünyası ve eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken oyun, minik seyircilerden tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, çocukların hayal gücünü geliştirmeye yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Kongre ve Sergi Sarayında sahnelenen 'Bisküvi Adam' adlı çocuk oyununun prömiyerinde salonu dolduran minikler, kahkaha dolu anlar yaşadı.

6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik sahnelenen oyunu, Mersin'deki okullardan gelen öğrenciler ilgiyle izledi. Küçük hanımlar ve küçük beylerin yoğun katılım gösterdiği prömiyerde, Şehir Tiyatrosu ekibi minik seyircilerden büyük alkış aldı. Oyunu, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger de çocuklarla birlikte izledi.

48 bin 321 çocuğa ulaşıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında sahnelenen oyunla bugüne kadar 269 seans düzenlenirken, toplam 48 bin 321 çocuğa ulaşıldığı bildirildi. Proje kapsamında okullardan salonlara getirilen çocuklar, Belediye Ana Hizmet Binasında yer alan Şehir Tiyatrosu Çocuk Sahnesinde de tiyatro ile buluşturuluyor.

'Çocuklarımızla buluşturduğumuz için mutluyuz'

Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, prömiyere ilişkin yaptığı açıklamada, '25. Sanat Sezonumuzda, David Wood'un yazdığı ve Esin Eden'in çevirisiyle sahneye taşıdığımız 'Bisküvi Adam' oyununun prömiyerini gerçekleştirdik. Bu oyunu, yıllardır sürdürdüğümüz 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında çocuklarımızla buluşturmak bizim için ayrı bir mutluluk' dedi.

Minik seyircilerden tam not

Oyunu izleyen çocuklardan Ahmet İnce, oyunun çok eğlenceli olduğunu belirterek, 'Çok beğendim, herkes gelip izlemeli' ifadelerini kullanırken, Kılıç Miraç ise oyundan dostluk mesajı aldığını ifade ederek, 'Bisküvi Adam'ın arkadaşları için yaptıkları çok güzeldi' diye konuştu.