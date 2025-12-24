Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda dezavantajlı gruplara yönelik desteklerini sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Akdeniz ilçesinde ikamet eden onkoloji hastaları ile engelli bireylere ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunuluyor.

Belediye tarafından yürütülen program çerçevesinde, özellikle fiziksel hastalık ve engellilik durumu bulunan bireylere yönelik hane ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Uzman ekipler tarafından yapılan ziyaretlerde, bireylerin yaşam koşulları ve ihtiyaçları yerinde tespit edilerek, kişiye özel psikolojik destek süreçleri planlanıyor.

Akdeniz Belediyesi yetkilileri, hastalık ve engellilik süreçlerinin yalnızca fiziksel boyutla sınırlı olmadığını, bu durumların bireylerin ruhsal, duygusal ve sosyal yaşamlarını da doğrudan etkilediğini vurguladı. Sunulan psikososyal destek hizmetleriyle; kaygı, stres, uyum güçlüğü ve duygusal zorlanmalarla baş etmenin kolaylaştırılması hedefleniyor.

'Psikolojik destek, tedavi sürecinin ayrılmaz bir parçası'

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan Uzman Psikolog Günay Duygu Ateş, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 'Fiziksel hastalıklar ve engellilik, bireylerin hayatında ciddi değişimlere yol açabiliyor. Bu süreçte yaşanan belirsizlik, kaygı ve stres, ruhsal dayanıklılığı olumsuz etkileyebiliyor. Bizler bireysel görüşmelerle danışanlarımızın duygusal dayanıklılığını güçlendirmeyi, hastalık ve engellilik sürecine uyumlarını desteklemeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz. Psikolojik destek, tedavi sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır' dedi.

Uzman psikolog eşliğinde yürütülen bireysel danışmanlık görüşmelerinde; kaygı ve stresle baş etme becerilerinin geliştirilmesi, depresif belirtilerin azaltılması, özgüvenin desteklenmesi ve bireylerin günlük yaşama uyumlarının artırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Hizmetlerin, her bireyin ihtiyacına göre özel olarak planlandığı belirtildi.

Akdeniz Belediyesi, psikososyal destek hizmetleriyle hasta ve engelli bireylerin yalnız olmadıklarını hissettirmeyi, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.