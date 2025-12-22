Mersin'in Anamur ilçesinde okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin babası da gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi'ndeki Çarıklar İlkokul ve Ortaokulunun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. (12), okulun önünde oturan okul müdürü Ender Kara'ya (39) doğru hızla gelerek tüfekle ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise çocuğu okulda gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konulurken baba Y.K. de (55) Anamur Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

İlçe kaymakamı Kemal Duru ile Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı da hastaneye giderek ağır yaralı okul müdürü hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, hastanede yapılan müdahalelerin ardından okul müdürünün Mersin'e sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.