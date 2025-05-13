Yunusemre Belediyesi Tevfikiye Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde aşçılık eğitimi alan kursiyerler, yaptıkları birbirinden lezzetli ikramlarla kursu tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Yunusemre Belediyesi Tevfikiye Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen aşçılık kursuna katılan kadınlar, 214 saatlik eğitimin ardından yaptıkları birbirinden lezzetli ikramlarla kursu tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Kursiyerler, aldıkları eğitimle sadece yeni beceriler kazanmakla kalmadı; aynı zamanda üretmenin, paylaşmanın ve dayanışmanın gücünü de deneyimledi. Aşçılık eğitimine katılan 14 kursiyer, Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Vildan Hoşer tarafından kurs boyunca temel mutfak tekniklerinden hijyen kurallarına, yemeklerden çay saati tariflerine kadar pek çok konuda eğitim aldı. Kursiyerler, kursun sonunda düzenlenen etkinlikle hünerlerini sergiledi. Merkezde düzenlenen etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Müdür Yardımcıları Abdulselam Turşak ve Hilal Akgül, Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel ile Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Burçin Umut Doğru da katıldı. Katılımcılar, kursiyerlerin hazırladığı birbirinden lezzetli ikramları tatma fırsatı bulurken, kadınların azim ve emeğini takdir etti. Kursiyerler ise bu eğitim sayesinde hem meslek edinme yolunda önemli bir adım attıklarını hem de yeni dostluklar kurarak sosyal bağlarını güçlendirdiklerini ifade etti.