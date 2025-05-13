Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’ye 3 milyar dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, 2025’in ilk çeyreğinde 3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekti. Geçen yıla göre yüzde 89 artış kaydedilirken, Kazakistan, Hollanda ve ABD en fazla yatırım yapan ülkeler oldu. Toptan ve perakende ticaret sektörü öne çıktı.

2002’den bu yana Türkiye’ye gelen toplam UDY ise 278 milyar doları aştı.

Mart 2025’te UDY girişi 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun 441 milyon doları yatırım sermayesi, 502 milyon doları borçlanma araçları, 149 milyon doları ise yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Yatırım tasfiyelerinin 66 milyon dolarlık aşağı yönlü etkisiyle toplam UDY girişi 1 milyar dolar oldu.

2024 VERİLERİ GÜNCELLENDİ

2024 yılı UDY verileri güncellenerek, Türkiye’nin çektiği toplam yatırım 11,3 milyar dolardan 11,7 milyar dolara yükseldi. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 10’luk artış anlamına geliyor.

2025’in ilk çeyreğinde yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 48’i (863 milyon dolar) toptan ve perakende ticaret sektörüne yöneldi. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 9, bilgisayar, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı ise yüzde 8 pay aldı. Mart 2025’te ise bilgisayar ve elektronik ürünleri imalatı (yüzde 23) ve toptan-perakende ticaret (yüzde 20) başı çekti.

KAZAKİSTAN VE AB ÜLKELERİ ÖNE ÇIKTI

2025’in ilk çeyreğinde en fazla yatırım yapan ülkeler Kazakistan (yüzde 34), Hollanda (yüzde 10), ABD (yüzde 9), Almanya (yüzde 9) ve İsviçre (yüzde 7) oldu. Bölgesel olarak, diğer Asya ülkeleri yüzde 39’luk payla liderken, AB27 ülkeleri yüzde 31, Amerika kıtası yüzde 10 pay aldı. Mart 2025’te ise Almanya (yüzde 21), Fransa (yüzde 17), Hollanda (yüzde 12), Avusturya (yüzde 10) ve Azerbaycan (yüzde 7) en büyük yatırımcılar oldu. 2005-2024 arasında AB27 ülkeleri, Türkiye’ye gelen yatırımların yüzde 58’ini oluşturdu.