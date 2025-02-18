Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi Tarla Sokak’ta kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda alandan 2 kamyon çöp toplandı.

İlçede kültürel ve sosyal projelerini sürdüren Yunusemre Belediyesi, rutin temizlik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin her noktasında titizlikle çalışmalar yürütüyor. Son olarak Muradiye Mahallesi Tarla Sokak’ta bulunan evlerin bitişiğindeki alan temizlenerek çöpler toplandı. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve ekiplere teşekkür etti.