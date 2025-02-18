Başiskele’de "Sandık" adlı yetişkin tiyatro oyunu tiyatroseverlerden tam not aldı.

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında son olarak Sandık adlı yetişkin tiyatro oyunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde sahnelendi. Rezervasyonlarını önceden yaptıran tiyatroseverler oyuna yoğun ilgi gösterdi.

Tek perde dram türünde sahnelenen kocası şehit olduktan sonra aklını yitiren Derya’nın ve ailesinin hikayesinin anlatıldığı Sandık oyununda duygu dolu anlar yaşandı. Oyun, tiyatroseverlerden tam not aldı.