Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde güneşli hava nedeniyle parklar doldu taştı.

Kış hazırlıklarının yapıldığı Yüksekova’da yaşanan yazdan kalma gün nedeniyle parklar doldu. İlçe sakinleri, bu sıcak günleri fırsat bilerek açık alanlarda vakit geçiriyor. Parklar, güneşin tadını çıkaran aileler ve oyun oynayan çocuklarla dolup taştı.

“Bu güzel havalar yerini aniden soğuk havaya bırakabilir”

Ferit Karael isimli vatandaş, “Ekimin son günündeyiz ama adeta bahardan kalma günler yaşıyoruz. Yüksekova’nın soğuk ve uzun kışlarına alışkınız. Bu yüzden böyle günleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Kış kapıda, bu güzel havalar her an yerini soğuğa bırakabilir” dedi.

Ömer Baltacı isimli vatandaş ise, “Bizde parka yakın çalışan esnaflarız. Bugün hava çok güzel. Bahardan kalma günler yaşıyoruz. Şu an park cıvıl cıvıl. Çocuklar oynuyor, aileler güneşleniyor. Biz de bu anın tadını çıkarıyoruz. Malum kış artık bastırdı ve kar her an gelebilir” ifadelerini kullandı.