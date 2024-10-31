Fethiye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni için Beşkaza Meydanı Kordon Boyu’nda görevlendirilen 2 polis memuruna ’Gölge’ isimli bir kurt köpeği saldırmıştı. Polislerden biri elinden ısırılıp yaralanırken, kanlar içinde kalan polis görevlisi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Kurt köpeğinin saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, Fethiye Belediyesi Zabıta ekiplerinin sahipli köpeğin başıboş bırakılması nedeniyle sahibi hakkında Kabahatler Kanunu’na göre işlem yaptığı öğrenildi.

Fethiye’de görevli 2 polis memuruna siyah renkli bir kurt köpeği saldırıda bulunmuştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kordon Boyu’nda görevlendirilen 2 polis memuru tören saatini beklerken Gölge isimli kurt köpeği bir anda havlayarak polis memurlarına saldırdı. Kurt köpeğini durdurmak isteyen polis memuru Uğur Y.’nin sol eli bir anda kanlar içinde kalırken, diğer polis memuru Sadi B. de köpeği durdurmak için çevreden yardım alsa da köpek saldırıya devam etmişti. Sol elinden yaralanan polis memuru Uğur Y. ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, gerekli tedavisi yapılıp 10 gün rapor verilip taburcu olmuştu.

Polis memuru Uğur Y. olayla ilgili olarak ilgili mercilere başvuruda bulunup şikayetçi olurken, Fethiye Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de yaptıkları incelemede köpeğin sahipli olduğunu belirleyip, sahipli köpeğin başıboş bırakılması nedeniyle şahıs hakkında Kabahatler Kanunu’na göre işlem yaptıkları öğrenildi. Bu arada Fethiye İlçe Tarım Müdürlüğünün de olayla ilgili incelemeyi sürdürdüğü kaydedilirken, kurt köpeğinin polis memurlarına yaklaşıp saldırması çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.