Eskişehir’in İnönü İlçesi’nde yıllardır çözülemeyen Erenköy-Çokçapınar yolunun sıcak asfalt yapım çalışması, İnönü Belediyesi’nin çalışmaları sonucunda tamamlandı.

Kentin sınır ilçesi olan İnönü’ye bağlı Dereyalak Mahallesi ile Bilecik’in Çokçapınar Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolun asfaltlanamıyor olmasının mahalle sakinlerine uzun bir süre boyunca sorun yaşattığı biliniyor. Vatandaşların bu sorununa çözüm üretmek isteyen İnönü Belediye Başkan Serhat Hamamcı, göreve geldiği ilk günden itibaren konuyla ilgili çalışmalar başlattı. İnönü Belediyesi’nin yaptığı görüşmeler sonucunda yapılan asfaltlama çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Ayrıca Erenköy- Dereyalak bağlantı yolunda bozuk olan bir bölüm ile ilçe merkezi İsmetpaşa Mahallesi Mahmut Durmaz Caddesi’nde de asfaltlama çalışmaları tamamlanarak ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

İnönü Belediyesi’nde yapılan açıklamada, ilçede çözülemez denilen sorunların ilgili kurumlarla yapılan istişareler neticesinde işbirliği yoluyla çözüme kavuşturulduğu belirtildi. Başkan Hamamcı’nın söz verdiği gibi yolların yapımının tamamlandığı ve ilçeye daha fazla hizmet etmek amacıyla yeni projeler üzerinde çalışmalarına devam ettiği de açıklandı.