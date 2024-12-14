Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) çevre bilinci ve sürdürülebilir su yönetimi alanında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Su Okuryazarlığı Merkezi’ni hayata geçirdi. Merkez su krizinin küresel bir tehdit haline geldiği günümüzde akademik ve toplumsal çalışmalar yürütecek.

Küresel su tüketimi ve yönetimi konusunda güncel raporlar, dünya genelinde artan su krizinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) yayımladığı State of Global Water Resources 2023 raporuna göre, her yıl 3,6 milyar insan en az bir ay boyunca yetersiz su erişimiyle karşı karşıya kalıyor. Bu rakamın, 2050 yılına kadar 5 milyarı aşacağı tahmin ediliyor. Su tasarrufu, su kirliliğiyle mücadele, atık suyun geri kazanımı gibi konularda yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi adına kolları sıvayan YTÜ, Su Okuryazarlığı Merkezi ile suyun döngüsel ekonomideki rolü ve iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi gibi hayati meseleler bilimsel bir yaklaşımla ele alacak.

Türkiye’nin ilk Su Okuryazarlığı Merkezi

Türkiye’de ilk kez kurulan Su Okuryazarlığı Merkezi ile çocuklardan kamu kurumlarına kadar geniş bir hedef kitleye, su bilincini artırmaya yönelik eğitimler sunulacak. Su israfını önlemek ve su kirliliğine karşı harekete geçmek için ulusal çapta projeler geliştirilecek merkezde, iklim değişikliği, su kaynaklarının yenilenebilir enerjiyle entegrasyonu ve suyun döngüsel ekonomiye katılımı gibi konularda disiplinler arası çalışmalar yapılacak. Sadece üniversite bünyesinde değil tüm Türkiye’de su bilincinin artırılması için bir rehber olacak merkez, toplumda köklü bir değişim başlatmayı hedefliyor.