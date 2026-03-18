DÜZCE(İHA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde Özel İdare ekipleri tarafından malzemeli yol bakım çalışmaları devam ediyor.

Yığılca ilçesine bağlı Karakaş Köyü'nde, Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen malzemeli yol bakım çalışması başarıyla tamamlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında köy yolunun mevcut durumu önemli ölçüde iyileştirilerek ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Gerçekleştirilen yol bakım çalışması ile özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların günlük ulaşımı kolaylaştırılırken, araç trafiğinde de daha sağlıklı bir akış sağlandı. Çalışma sayesinde yolun dayanıklılığı artırılarak uzun süreli kullanım hedeflendi.

Düzce genelinde benzer altyapı çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtilerek, kırsal kalkınma ve ulaşım kalitesinin artırılması yönünde önemli adımlar atıldığı ifade edildi.