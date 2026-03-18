Kars'ta yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk dikkat çekiyor. Kentteki tatlıcılar, artan siparişlere yetişebilmek için gece geç saatlere kadar çalışırken, vatandaşlar da bayram sofralarının vazgeçilmezi olan tatlıları erkenden temin etmeye başladı.

Özellikle baklava, kadayıf ve şerbetli tatlılara olan talep her geçen gün artarken, işletme sahipleri bu yıl yoğunluğun geçen yıllara göre daha erken başladığını belirtiyor. Tatlıcılar, hem kaliteyi korumak hem de talepleri karşılamak için üretimi artırdıklarını kaydettiler.

Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Evren Uzgur, 'Siparişlere yetişmek için vardiyalı çalışıyoruz. Müşterilerimize taze ve kaliteli ürün sunmak önceliğimiz' dedi.

Vatandaşlar ise fiyatların geçen yıla göre bir miktar arttığını ancak bayram geleneğinden vazgeçmediklerini belirttiler. Vatandaşlar, misafirlerine ikram etmek üzere tepsiyle tatlı almayı tercih ediyor.

Kars'ta bayram coşkusu tatlıcıların tezgahlarına yansırken, şehir genelinde hareketlilik her geçen gün artmaya devam ediyor.