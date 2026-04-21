Doğu Anadolu'da bahar beklenirken kış yeniden yüzünü gösterdi. Kars ile Erzurum'u birbirine bağlayan karayolu, Nisan ayında etkili olan kar yağışıyla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Sürpriz kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kars'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kars'tan Erzurum'a seyir halinde olan sürücüler ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kars-Sarıkamış- Yeniköy-Şenkaya arası Çakırbaba mevkiinde etkili olan kar yağışı kısa sürede karayolunu beyaza bürüdü. Kars'tan Erzurum istikametine aracıyla seyir halinde olan Serkant Aykul, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde karayolunun beyaza bürünmesi ve kar yağışı ve karayolunun iki tarafında yığılan metrelerce yükseklikte buluna kar kütleleri yer alıyor.

Kars'ta yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürürken, kent merkezinde ise yağmur etkili oluyor. Hava sıcaklığı kent merkezinde 6 derece olarak ölçülürken, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.