Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin Aydın şehir Hastanesi'ne taşınmasının ardından boşaltılan binanın Aydın Devlet Hastanesi olarak hizmet vereceği öğrenildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Devlet Hastanesi yeni hizmet binası olarak planlanan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin eski hizmet binasında kapsamlı bir inceleme ve değerlendirme ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, söz konusu sağlık tesisinin mevcut fiziki durumu, teknik altyapısı ve hizmet sunum kapasitesine ilişkin olarak Hastane Başhekimi ile İdari ve Mali Hizmetler Müdüründen bilgi alan Müdür Şenkul, poliklinik alanları, acil servis, ameliyathane, yataklı servisler başta olmak üzere ilgili birim ve ünitelerin fiziki mekanları yerinde değerlendirdi.

Müdür Şenkul, ayrıca, sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulabilmesi amacıyla yürütülmekte olan bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taşınma sürecinin önümüzdeki günlerde planlanarak tamamlanması bekleniyor.