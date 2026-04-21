Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekiplerince, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarıyla bağlantılı sosyal medya paylaşımlarına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan incelemelerde, kamu düzenini tehdit ettiği değerlendirilen çok sayıda içerik tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301 (Türk Milletini, Cumhuriyeti ve devlet kurumlarını aşağılama), 216 (halkı kin ve düşmanlığa tahrik), 216/3 (dini değerleri alenen aşağılama), 215 (suçu ve suçluyu övme) ve 213 (halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit) maddeleri çerçevesinde suç unsuru içerdiği belirlenen paylaşımlar mercek altına alındı.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu, farklı platformlarda faaliyet gösteren toplam 197 sosyal medya hesabı ve paylaşımı hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda 33 Telegram, 2 Facebook, 43 X (eski adıyla Twitter) ve 119 Instagram hesabına yönelik erişim engeli kararı alındı.

Söz konusu erişim engellerinin, Kars Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 16 Nisan 2026 tarihli 2026/1563 D. İş, 17 Nisan 2026 tarihli 2025/1585 D. İş ve 20 Nisan 2026 tarihli 2026/1598 D. İş sayılı kararlar doğrultusunda uygulandığı öğrenildi.