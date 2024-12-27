Denizli’de Liselerarası Futbol İl Birinciliği müsabakasında ikili mücadeleye giren sporculardan birinin kafasını betona vurması sonucu yaşadığı sakatlık korkuttu.

Denizli Liselerarası Futbol İl Birinciliği A Grubu 3. hafta müsabakasında iki okul Akkonak Stadında karşılaştı. Maçın 69. dakikasında ikili mücadelede Batuhan Alkoç isimli genç sporcunun sakatlanması yürekleri ağızlara getirdi. Batuhan Alkoç ile rakip takımdan Muhammet Ali İnal’ın ikili mücadelesinde Alkoç, saha dışına çıkarak yeşil sahayı çerçeveleyen beton duvara başını çarpması sonucu yaralandı. Saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan sporcu, tedavisinin devam etmesi için oyundan alındı. Karşılaşma kaldığı yerden devam etti.