Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sporda lokomotifi olan Spor A.Ş., 2024 yılı boyunca hem yerel hem de uluslararası alanda büyük spor başarılarına imza atarken, düzenlediği etkinliklerle 1 milyon 400 bin kişiye ulaşarak Kayseri’yi sporun merkezi yaptı.

2024 yılı, Kayseri için sporun zirveye çıktığı bir yıl oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sporcunun dostu olmaya devam ediyor. 2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında ’Yılın En İyi Spor Şehri’ seçilen Kayseri’de büyükşehir belediyesinin spordan sorumlu kuruluşu Spor A.Ş., bu yıl düzenlediği 108 etkinlik ile hem şehri hem de spor dünyasını büyülemeyi başardı. 2024 yılında 28 tesiste onlarca branşta yaklaşık 850 bin kişiye hizmet verilirken, 50 projede 108 spor organizasyonuna yaklaşık 550 bin kişi katıldı. Toplam 1 milyon 400 bin kişiye spor hizmeti sunan Spor A.Ş., Kayseri’yi sadece Türkiye’de değil, dünya çapında tanıttı. Parklarda yapılan sabah sporlarından doğa kamplarına kadar, her yaştan ve her seviyeden sporsever, bu etkinliklerle sağlıklı yaşam alışkanlıkları edindi. Çeşitli organizasyonlara da imza atan Spor A.Ş. bu kapsamda, Doğa Seni Çağırıyor etkinliği, Spor A.Ş. Bizim Mahallede etkinliği, Ritmini Yakala etkinliği, Spor A.Ş. Bizim Okulda ve AVM Etkinlikleri ile geleneksel hale getirdiği organizasyonlarda on binlerce sporseverle buluştu. Kayseri sadece yerel etkinliklerle değil, uluslararası platformda da büyük başarılar elde etti. Spor A.Ş. sporcuları, 20 kulüp branşında Kayseri’de yapılan il dereceleri kapsamında, 243 altın madalya, 175 gümüş madalya, 117 bronz madalya kazanırken, Türkiye dereceleri kapsamında 39 altın, 47 gümüş ve 49 bronz madalya başarısı elde etti. Uluslararası dereceler kapsamında ise 5 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 287 altın, 227 gümüş ve 173 bronz madalya kazanan sporcular, Kayseri’yi dünyanın dört bir yanında gururlandırdı. Para Yüzme Dünya Serisi, 2023 MTB XCO Balkan Şampiyonası, 2024 UEC Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası, Para Okçuluk Avrupa Kupası 2’nci Ayak, Kickboks Dünya Kupası, WAKO 1. Akdeniz Kickboks Şampiyonası, 9’uncu Uluslararası Kickboks Dünya Kupası, Gençler Kickboks Dünya Şampiyonası, Uluslararası Kahraman Bagatir İlkbahar Okları Yarışması, 12’nci Uluslararası Fetih Kupası, Avrupa Grand Prix 1’inci Ayak ve 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası gibi bu prestijli etkinliklerde Kayseri’nin adını duyuran sporcular, dünya çapında dikkat çekici başarılar elde etti. Kayseri’nin spor altyapısını güçlendirmeye devam eden Spor A.Ş., 2024 yılı içinde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin tanıtımını yaptı. 1850 metre yükseklikteki futbol sahası ile profesyonel takımların tercihi olmaya devam eden tesis, 8 futbol sahası, yüzme havuzu ve kapalı spor salonu ile sporculara mükemmel bir antrenman alanı sunuyor.

Bunun yanı sıra, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde açılan Sağlıklı Yaşam Merkezi, tenis kortları ve plaj voleybolu sahası da Kayseri’ye yeni bir soluk getirdi. Yoğun ilgi gören tesislerden Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi de ‘atlı tur’ hizmetinin yanı sıra binicilik ve okçuluk eğitimi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Spor A.Ş., aynı zamanda şehre önemli spor organizasyonları da kazandırmaya devam ediyor. Bunlardan biri de geleneksel hale gelen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu oldu. Hem yerel hem de uluslararası katılımla dördüncüsü gerçekleşen maraton, Kayseri’nin spor altyapısını güçlendirdi. Ayrıca Spor Okulu’nda 18 spor branşında 4-15 ile 16-65 yaş arası temel eğitim verildi.

Spor A.Ş. tarafından yıl içerisinde düzenlenen ‘Kayseri’de Bisiklet Sürmeyi Bilmeyen Kalmasın’ eğitimi, özel ihtiyaçlı çocuklara engelsiz spor etkinlikleri, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde Atlı Cirit Müsabakaları, Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası, özel günlerde bisiklet turu, T200 Masters Tenis Turnuvası, ilçelerde karne şenlikleri, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’ndaki zemin yenileme ve hibrit sistem ile yapılan çim çalışmaları, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan U16 Milli Takımlar Futbol Turnuvası, 2024 7’li Ragbi Türkiye Şampiyonası, Türkiye-Galler maçı ev sahipliği, İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi ve Erciyes Kayak Okulu gibi çalışmalarla spora ve sporcuya verilen değeri bir kez daha gözler önüne serdi. 2024 yılı, Kayseri’nin spor alanındaki kalkınmasının ve sporun şehirdeki öneminin arttığı bir yıl olarak kaydedildi. Spor A.Ş., sadece sportif başarılarla değil, aynı zamanda şehre kazandırdığı tesisler, organizasyonlar ve eğitimlerle Kayseri’yi hem ulusal hem de uluslararası arenada güçlü bir spor şehri haline getirdi.

Her yıl daha büyük başarılar için hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporla sağlıklı yaşamı buluşturmayı, gençleri sporla tanıştırmayı ve şehri her yönüyle daha güçlü kılmayı sürdürecek.